Мантас Калниетис вернулся в «Локомотив-Кубань»

2 Авг. 18:40 2019-08-02T18:40:30+03:00

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Стало известно о пополнении в баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань». Вторым новичком станет разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис. Контракт с игроком подпишут на один год. За то, чтобы пригласить спортсмена в кубанский клуб выступил его новый вице-президент клуба Гинас Руткаускас, главный тренер Лука Банки одобрил сделку.

- Калниетис выступал за краснодарцев с 2012 по 2015 год. С его помощью команда завоевала Еврокубок-2013. После ухода из «Локо» 32-летний баскетболист защищал цвета «Жальгириса», «Милана» и «Виллербане». Причем он стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «железнодорожников».

Стоит отметить, что ранее кубанский клуб заключил контракт с еще одним спортсменом - американским разыгрывающим Уиллом Каммингсом. Он является самым ценным игроком в чемпионате Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU