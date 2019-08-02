2019-08-02T19:09:03+03:00
Общество

В Апшеронском районе пройдет кузнечный фестиваль-мастерская

Более 40 представителей этой профессии приедут в Мезмай
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В поселке Мезмай с 9 по 11 августа пройдет 11-й фестиваль-мастерская «Кузнечное дело Кубани». Сюда приедут более 40 мастеров из Краснодарского края и других регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

- Конкурсанты представят на суд жюри две работы: изделие, изготовленное дома и выкованное уже в рамках фестиваля, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках мероприятия организуют мастер-классы и выставку-продажу изделий народного промысла. Гостей праздника будут развлекать творческие коллективы. За 11 лет в фестивале «Кузнечное дело Кубани» приняли участие сотни мастеров. Они показывали свое мастерство и создавали уникальные по красоте и сложности изделия.

Добавим, в августе 2019 года на Кубани проведут свыше 40 интересных событий. Например, в Апшеронском районе с 4 по 11 августа состоится всероссийский фестиваль скалолазания «Гуамка-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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