2019-08-02T19:52:21+03:00
Общество

На Кубани ввели в эксплуатацию два долгостроя

Свои квартиры дольщики ждали несколько лет
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре дольщики ЖК «Каскад» в ближайшее время получат ключи от долгожданных квартир. Сегодня 2 августа 2019 года заключение о введении в эксплуатацию выдал краевой департамент по надзору в строительной сфере.

- Накануне специальная комиссия проверила объект. Она проверила дом на соответствие требованиям безопасности, а также готовность систем обеспечения жильцов коммунальными ресурсами. Никаких нарушений не выявлено, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, сдача ЖК «Каскад» по ул. Леваневского была намечена на 2015 год. Но собственники более чем 250 квартир вынуждены были ждать до сегодняшнего дня.

Добавим, также готов к сдаче ЖК «Босфор» в поселке Дагомыс. Работы здесь завершили в 2017 году, но из-за допущенных отклонений от первоначального проекта, дом не принимали в эксплуатацию. На приведение всей документации в законный вид потребовалось два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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