Температура воды в Черном море 3 августа 2019 года: комфортней всего купаться в Сочи

3 Авг. 08:24 2019-08-05T14:18:09+03:00

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В Краснодарском крае завершилась череда штормовых предупреждений, которые звучали вся минувшую неделю. Стоит отметить, что прошедшие дожди не сильно повлияли на температуру воды на Черноморском побережье Кубани.

Теплее всего вода в районе Сочи – более 25,5 градусов. Приблизительно до таких же значений море прогрелось и в Туапсе. А вот в Анапе, Новороссийске и Геленджике температура воды составляет 25,3 градуса.

Между тем, отдыхающим в Краснодарском крае, не придется жаловаться на скуку. В регионе на август 2019 года намечено проведение более 40 туристических событий. Жителей и гостей Кубани приглашают на фестивали, эногастрономические праздники и тематические выставки. В Сочи с 9 по 11 августа пройдет «Звездопад Персеиды». Его участников приглашают на экскурсию по звездному небу, совершить которое можно при помощи телескопа.

ИСТОЧНИК KP.RU