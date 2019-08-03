С Начала года на Кубани утонули более 100 человек

3 Авг. 10:30 2019-08-03T10:30:36+03:00

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В данный момент на учете ГИМС в Краснодарском крае состоят свыше 500 общественных пляжей. 90 из них – детские. Перед началом курортного сезона все места отдыха прошли проверки.

- Однако, специальные комиссии, в состав которых входят полицейские, чиновники, спасатели и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, продолжают проводить регулярные рейды по пляжным территориям региона. В результате, с начала лета выявили более 1 тысячи нарушений, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального МЧС.

Стоит добавить,, что с начала 2019 года на водных объектах Кубани утонули свыше 100 человек. Однако, в 2018 году таких случаев насчитывалось более 150. Спасатели говорят, что самыми частыми причинами трагедий становились: купание в нетрезвом виде, а также в не оборудованных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU