В Краснодаре запретят остановку и стоянку еще на двух улицах

3 Авг. 11:46 2019-08-03T11:46:38+03:00

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В Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей еще на двух улицах. Так с 1 декабря нельзя будет оставить машину на ул. Кузнечной на участке между ул. Янковского и ул. Садовой. Здесь появятся соответствующие дорожные знаки. В этот же день запретят парковку на ул. Буденного между ул. Садовой и ул. Красноармейской.

- Данные меры призваны исключить ситуации, когда припаркованные автомобили мешают проезду транспорта. Помимо этого, улучшится безопасность движения и увеличится пропускная способность улиц, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что знаки на вышеперечисленных участках улиц установят заранее. С 1 декабря 2019 года здесь будут работать эвакуаторы. Водителей просят быть внимательными и строго следовать предписаниям знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU