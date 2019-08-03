2019-08-03T11:46:38+03:00
Общество

В Краснодаре запретят остановку и стоянку еще на двух улицах

Это делается для увеличения их пропускной способности
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей еще на двух улицах. Так с 1 декабря нельзя будет оставить машину на ул. Кузнечной на участке между ул. Янковского и ул. Садовой. Здесь появятся соответствующие дорожные знаки. В этот же день запретят парковку на ул. Буденного между ул. Садовой и ул. Красноармейской.

- Данные меры призваны исключить ситуации, когда припаркованные автомобили мешают проезду транспорта. Помимо этого, улучшится безопасность движения и увеличится пропускная способность улиц, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что знаки на вышеперечисленных участках улиц установят заранее. С 1 декабря 2019 года здесь будут работать эвакуаторы. Водителей просят быть внимательными и строго следовать предписаниям знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ