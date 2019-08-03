В Анапе снесли еще один незаконный ларек

3 Авг. 12:58 2019-08-03T12:58:58+03:00

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В Анапе продолжают бороться с незаконными торговыми точками. Так на муниципальной территории на пересечении улиц Крымской и Красноармейской индивидуальный предприниматель разместил объект общественного питания.

- Точка, где продавали шаурму, была установлена незаконно. Суд удовлетворил исковое заявление от городской администрации и обязал владельца торгового объекта демонтировать его. Так как это не было выполнено в указанные в решении суда сроки, то ларек демонтировали силами подрядных организаций под контролем сотрудников Службы судебных приставов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Стоит добавить, что рейды по выявлению нелегальных торговых объектов в Анапе проводят регулярно и будут проводить и впредь. Все обнаруженные объекты без разрешительных документов будут сносить.

Напомним, в Краснодаре снесли самострой на улице Тургенева 115/1.

ИСТОЧНИК KP.RU