В Сочи проверили более 50 экскурсионных автобусов

3 Авг. 13:49 2019-08-03T13:49:15+03:00

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В Сочи прошел рейд, в ходе которого сотрудники ГИБДД и чиновники местной администрации проверяли туристические автобусы, курсирующие по территории города-курорта. Они проверяли соблюдение требований к перевозкам туристов.

- Проверили 38 больших автобусов и 15 малых. В результате составили 9 протоколов. Больше всего – по непристегнутым пассажирам, а также за отсутствие тахографа и страхования пассажиров, - написал в соцсетях начальник управления курортов и рекреационных ресурсов городской администрации Сергей Доморат.

Такие рейды на территории курорта будут проводить регулярно.

Напомним, 9 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием двух автобусов. Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 пассажиров, следовал из Олимпийского парка. При выезде со второстепенной дороги на главную его водитель нарушил правила , не уступил дорогу автобусу Yutong с 20 пассажирами. В итоге произошло столкновение, из-за которого одна из машин перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU