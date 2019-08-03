2019-08-03T14:39:28+03:00
Общество

На месте старых гаражей в Краснодаре проложат тротуар

Теперь горожанам не придется обходить незаконные строения по проезжей части
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре снесли незаконные металлические гаражи, которые были установлены во дворе дома по ул. Ипподромной, 53/1. 8 незаконных конструкций обнаружили сотрудники управления муниципального контроля. Часть из них была демонтирована собственниками самостоятельно, с остальными разобрались подрядные организации.

- Все незаконные конструкции в краевой столице будут сносить – это поспособствует улучшению внешнего вида города. При этом, что будет на их месте, часто решают на общих собраниях с местными жителями, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на месте снесенных гаражей восстанавливают тротуар. Рабочие уже устанавливают бордюры. Завершить ремонт планируют в конце августа 2019 года.

Стоит отметить, что на данный момент в столице Кубани насчитывается более 10 тысяч незаконных объектов. Чаще всего это - металлические гаражи и торговые точки. Работы по их выявлению и демонтажу продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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