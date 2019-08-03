На Кубань надвигается непогода

3 Авг. 15:18 2019-08-03T15:18:50+03:00

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В Краснодарском крае 4 и 5 августа 2019 года ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди по всему региону. Кроме того, усилится ветер до 20 м/с, его порывы могут достигать 25-и, а на Азовском побережье Кубани 29 м/с.

- Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными, рекомендуется отказаться от поездок во время ливней. Не стоит прятаться и парковать личный транспорт под деревьями и рекламными конструкциями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также спасатели напоминают, если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться внутри здания. Если вы находитесь в машине, то следует свернуть на обочину и включить аварийную сигнализацию. В случае быстро прибывающей воды, рекомендуется подняться на ближайшую возвышенность.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, следует звонить с мобильного по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU