Житель Кубани бросил гранату в окно жилого дома

3 Авг. 16:13 2019-08-03T16:13:42+03:00

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В Армавире рано утром 3 августа 2019 года неизвестный бросил гранату в окно частного дома. Инцидент произошел около 5:00 часов на улице Новороссийской, 170 в садовом товариществе «Ротор». Боеприпас разорвался в кухне.

- В этот момент внутри находились 36-летний мужчина, 39-летняя хозяйка дома, а также двое детей – 5-ти и 11 лет. В результате взрыва никто не пострадал, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам женщины, гранату в окно дома мог кинуть ее бывший супруг. В данный момент полиция проводит проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU