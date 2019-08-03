В Сочи автовоз застрял под мостом

3 Авг. 17:03 2019-08-03T17:03:29+03:00

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В Сочи произошло ДТП с участием автовоза. Происшествие засняли очевидцы. На кадрах видно, что фура, перевозившая легковые автомобили попыталась проехать под мостом. Однако, водитель не учел габариты своего транспортного средства в нагруженном состоянии, и застрял. В итоге, ему пришлось сдавать назад.

- Водитель фуры штурмует преграду, пока счет 1:0 в пользу моста. Да, долго ему еще не видеть зарплаты, - такие комментарии появились под опубликованным в соцсетях роликом.

Также на видео заметно, что у перевозимой на верхней площадке автовоза иномарки, повреждена крыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/723875" frameborder="0"></iframe> В Сочи под мостом застрял автовоз.Максим ОСОКИН

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге есть место, где подобные инциденты происходят очень часто. Только страдают от низко расположенной эстакады водителей ГАЗелей. Перед «мостом глупости» местные власти даже установили специальный знак «ГАЗель не пройдет!», однако водители с завидной регулярностью не обращают на него внимания. Счет поврежденным автомобилям на сегодняшний день 170:0 в пользу моста.

ИСТОЧНИК KP.RU