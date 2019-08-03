В Анапе у фотографов изъяли редких животных

3 Авг. 17:33 2019-08-03T17:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе продолжаются рейды межведомственной комиссии, которая выявляет на пляжах города-курорта фотографов с редкими животными. Во время очередного мероприятия у частных лиц изъяли занесенную в Красную книгу зеленую мартышку и попугая ара.

- Владельцы не смогли предоставить на животных никаких документов. На фотографов составили протоколы специалисты Росприроднадзора. Сейчас животные находятся в зоопарке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Там также отметили, что продолжат проводить рейды по выявлению фотографов-живодеров.

Напомним, ранее Краснодарские таможенники задержали в аэропорту гражданина Узбекистана, который пытался контрабандой вывезти диких животных. В переносном контейнере были два котенка леопарда и бенгальский тигренок. Никаких документов на хищников с собой у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU