2019-08-03T17:33:54+03:00
Общество

В Анапе у фотографов изъяли редких животных

Животных передали в местный зоопарк
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/admanapa/Фото: instagram.com/admanapa/
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В Анапе продолжаются рейды межведомственной комиссии, которая выявляет на пляжах города-курорта фотографов с редкими животными. Во время очередного мероприятия у частных лиц изъяли занесенную в Красную книгу зеленую мартышку и попугая ара.

- Владельцы не смогли предоставить на животных никаких документов. На фотографов составили протоколы специалисты Росприроднадзора. Сейчас животные находятся в зоопарке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Там также отметили, что продолжат проводить рейды по выявлению фотографов-живодеров.

Напомним, ранее Краснодарские таможенники задержали в аэропорту гражданина Узбекистана, который пытался контрабандой вывезти диких животных. В переносном контейнере были два котенка леопарда и бенгальский тигренок. Никаких документов на хищников с собой у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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