2019-08-03T18:30:49+03:00
Общество

Сочи готовится отпраздновать День флага России

На Курорте в честь праздника поднимут огромный триколор
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Сочи 22 августа 2019 года отметят День флага России. В честь этого праздника на курорте запланирована обширная концертно-развлекательная программа. Во всех учреждениях культуры города пройдут акции и флешмобы.

- Главное мероприятие праздника состоится в 10:00 на площади Флага. Здесь на воздушных шарах в небо поднимут огромный триколор размером 4,5 на 10 м. В тоже время Гимн нашей страны исполнят 350 вокалистов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Все, кто придет на улицу Навагинскую, смогут оставить отпечатки своих ладоней в бело-сине-красном цвете на полотнище, которое здесь развернут волонтеры. Также организаторы праздника предлагают гостям и жителям города-курорта выйти на улицы, одевшись в цвета флага России.

Стоит отметить, что, из-за проведения праздничных мероприятий, 22 августа с 18:00 до 22:00 перекроют для движения транспорта часть улицы Парковой — от въезда на внутреннюю парковку администрации до площади Флага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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