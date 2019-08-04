2019-08-04T08:22:52+03:00
Общество

В Приморско-Ахтарском районе ожидается ухудшение погоды

Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На территории Приморско-Ахтарского района до 20:00 4 августа прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, возможно подтопление прибрежной зоны.

- Синоптики предупреждают, что ожидается сильный дождь, гроза, град с усилением юго-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду. На Азовском побережье до 29 метров в секунду. Высота волны моря может достигать полутора метров, - рассказали «Комсомольской правд» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Все силы и средства Приморско-Ахтарского района переведены в режим повышенной готовности, – сообщили в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Также 4 и 5 августа на Кубани возможно ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди по всему региону.

Специалисты МЧС призывают жителей Кубани и туристов не подвергать жизнь и здоровье опасности. Также спасатели напоминают, если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться внутри здания. Если вы находитесь в машине, то следует свернуть на обочину и включить аварийную сигнализацию. В случае быстро прибывающей воды, рекомендуется подняться на ближайшую возвышенность.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, следует звонить с мобильного по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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