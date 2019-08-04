2019-08-04T09:21:01+03:00
Звезды

В Атамани краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» посетили около 3 тысяч человек

Картофель в самых разных формах отведали гости праздника
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: министерство культуры краяФото: министерство культуры края
Изменить размер текста:

В Атамани прошел краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Он является одним из самых любимых у гостей станицы. В субботу, 3 августа, его посетили около 3 тысяч человек.

- Фестиваль открыли на центральной площади комплекса - станичном Майдане. Здесь творческие коллективы Кубани исполнили оду картопле, а казачки из 18 куреней станицы, со сцены пригласили гостей в свои подворья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Картофель в самых разных формах отведали гости праздника. Также в гостеприимных харчевнях станицы угощали пирожками и варениками и еще много чем.

На майдане под конец фестиваля развернулся праздничный концерт лучших самодеятельных фольклорных коллективов казачьего края. Здесь работала и выставка- ярмарка ремесленных изделий и трудов декоративно-прикладного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ