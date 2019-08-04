В Атамани краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» посетили около 3 тысяч человек
В Атамани прошел краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Он является одним из самых любимых у гостей станицы. В субботу, 3 августа, его посетили около 3 тысяч человек.
- Фестиваль открыли на центральной площади комплекса - станичном Майдане. Здесь творческие коллективы Кубани исполнили оду картопле, а казачки из 18 куреней станицы, со сцены пригласили гостей в свои подворья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Картофель в самых разных формах отведали гости праздника. Также в гостеприимных харчевнях станицы угощали пирожками и варениками и еще много чем.
На майдане под конец фестиваля развернулся праздничный концерт лучших самодеятельных фольклорных коллективов казачьего края. Здесь работала и выставка- ярмарка ремесленных изделий и трудов декоративно-прикладного творчества.
ИСТОЧНИК KP.RU