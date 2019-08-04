В Атамани краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» посетили около 3 тысяч человек

4 Авг. 09:21 2019-08-04T09:21:01+03:00

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В Атамани прошел краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Он является одним из самых любимых у гостей станицы. В субботу, 3 августа, его посетили около 3 тысяч человек.

- Фестиваль открыли на центральной площади комплекса - станичном Майдане. Здесь творческие коллективы Кубани исполнили оду картопле, а казачки из 18 куреней станицы, со сцены пригласили гостей в свои подворья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Картофель в самых разных формах отведали гости праздника. Также в гостеприимных харчевнях станицы угощали пирожками и варениками и еще много чем.

На майдане под конец фестиваля развернулся праздничный концерт лучших самодеятельных фольклорных коллективов казачьего края. Здесь работала и выставка- ярмарка ремесленных изделий и трудов декоративно-прикладного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU