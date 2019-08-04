Температура воды в Черном море 4 августа 2019 года: В Сочи теплее, чем в Анапе

4 Авг. 10:12 2019-08-04T10:12:56+03:00

Вот только синоптики предупреждают об ухудшении погоды Фото: Александра ПОДУШКО

Вот только синоптики предупреждают об ухудшении погоды

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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 3 августа.

В Анапе и Геленджике купаться прохладнее всего - +25 градусов тепла, в Туапсе и Джубге на 0,3 градуса теплее.

4 августа водичка в Новороссийске прогрелась до 25,4 градусов, в Сочи – 25,8 градусов.

В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +24,9, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +26 градусов.

Синоптики предупреждают, что погода на Кубани испортится. В регионе ожидается сильный дождь, гроза, град с усилением юго-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду. На Азовском побережье до 29 метров в секунду. Высота волны моря может достигать полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU