Температура воды в Черном море 4 августа 2019 года: В Сочи теплее, чем в Анапе
«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 3 августа.
В Анапе и Геленджике купаться прохладнее всего - +25 градусов тепла, в Туапсе и Джубге на 0,3 градуса теплее.
4 августа водичка в Новороссийске прогрелась до 25,4 градусов, в Сочи – 25,8 градусов.
В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +24,9, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +26 градусов.
Синоптики предупреждают, что погода на Кубани испортится. В регионе ожидается сильный дождь, гроза, град с усилением юго-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду. На Азовском побережье до 29 метров в секунду. Высота волны моря может достигать полутора метров.
ИСТОЧНИК KP.RU