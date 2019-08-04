2019-08-04T13:10:41+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе 38-летний мужчина вынес 50 килограммов сахара из чужого дома

Часть похищенного он оставил себе, а остальное - продал
Александра ПОДУШКО
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В Белоглинском районе 38-летний мужчина вынес 50 килограммов сахара из чужого домаВ Белоглинском районе 38-летний мужчина вынес 50 килограммов сахара из чужого домаФото: Архив "КП"
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Житель Белоглинского района обратился в дежурную часть. Он рассказал, что из его дома пропал мешок сахара, массой 50 килограммов.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Как они установили, злоумышленник проник в дом, взломав окно. Опросили возможных свидетелей и составили ориентировку на розыск преступника.

Вскоре задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя. У него дома нашли часть похищенного сахара. Чтобы разобраться в деле мужчину доставили в отдел полиции. Злоумышленник рассказал, что часть "песка" оставил себе, а остальное - продал.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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