В Сочи ожидаются сильные дожди

4 Авг. 11:03 2019-08-04T11:03:34+03:00

Порывы ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду

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По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения, в Сочи днем 4 августа местами ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра местами будут доходить до 12-17 метров в секунду.

Все оперативные службы города оповещены и работают в режиме повышенной готовности.

- Жителям и гостям курорта рекомендуется принять меры предосторожности и сохранности своего имущества. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Приморско-Ахтарском районе ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают, что ожидается сильный дождь, гроза, град с усилением юго-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду. На Азовском побережье до 29 метров в секунду. Высота волны моря может достигать полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU