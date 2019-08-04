4 Авг. 12:13 2019-08-04T12:13:23+03:00

В Новороссийске две девушки чуть не утонули в море Фото: Евгения ГУСЕВА

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Вечером 3 августа две девушки едва не утонули в море. Они решили прогуляться на остров Суджук. Во время похода они сбились с пути.

У одной из пострадавших был непромокаемый телефон. Девушка смогла дозвониться до экстренных служб города. Когда спасатели нашли девушек, они были по грудь в воде.

С помощью лодки их доставили на спасательную станцию. Там девушек угостили чаем и прочитали лекцию о том, как беречь жизнь. Об этом на своей странице в Instagram сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

- Эта тропа на остров очень коварная, и погубила уже несколько десятков жизней. Не ходите туда не рискуете жизнью, - добавил спасатель.

СПРАВКА

Суджук - небольшой остров в Цемесской бухте Чёрного моря рядом с Новороссийском. Это низкая каменистая коса длиной 200-250 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU