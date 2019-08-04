2019-08-04T15:05:07+03:00
Звезды

В Краснодарском крае пройдет один из крупнейших мировых оперных конкурсов

Полуфинал и финал мероприятия состоятся в Сочи
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае пройдет один из крупнейших мировых оперных конкурсов. Полуфинал и финал Competizione dell'Opera впервые состоятся в Сочи.

- Вчера, 3 августа, состоялись прослушивания, в полуфинал вышли порядка 100 человек. С 5 по 7 августа международное жюри будет оценивать участников, чтобы выбрать 12 лучших вокалистов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также 9 августа в большом зале парка науки и искусства «Сириус» пройдет грандиозный гала-концерт. Конкурсанты выступят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко.

На мероприятие приглашают жителей и гостей города. Они смогут услышать певцов, которые в скором времени будут выступать в самых знаменитых концертных залах мира. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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