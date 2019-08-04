Поезд сообщением Москва-Новороссийск насмерть сбил 32-летнего мужчину
Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту смерти 32-летнего мужчины на перегоне «Хотунок-Новочеркасск» в Ростовской области.
04 августа в 05:15 на 1217 километре перегона Хотунок-Новочеркасск» произошло ЧП. Пассажирский поезд, который следовал сообщением Москва – Новороссийск, сбил 32-летнего мужчину.
В результате молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверке будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU