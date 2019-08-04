2019-08-04T18:25:15+03:00
Общество

Краснодарцы могут принять участие в проекте «Гражданская инициатива»

Прием заявок будет идти до 6 сентября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

К участию в конкурсе «Гражданская инициатива» приглашают общественные объединения и некоммерческие организации Кубани. Региональный этап проходит при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.

Прием заявок будет идти до 6 сентября. Мероприятие направлено на поиск и поддержку гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Тех, кто пытается улучшить жизнь населения.

- Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по 11 номинациям: «Ростки новой власти», «Воздух свободы», «Раздвинь границы возможностей», «Сохрани жизнь», «Память», «Зеленая планета», «Здоровье нации», «Духовное наследие», «Семья будущего», «Чужого горя не бывает» и «Наш общий дом — Россия», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Итоги подведут в Краснодаре в октябре. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://premiagi.ru/initiative/add.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ