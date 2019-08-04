Краснодарцы могут принять участие в проекте «Гражданская инициатива»

4 Авг. 18:25 2019-08-04T18:25:15+03:00

Прием заявок будет идти до 6 сентября

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К участию в конкурсе «Гражданская инициатива» приглашают общественные объединения и некоммерческие организации Кубани. Региональный этап проходит при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.

Прием заявок будет идти до 6 сентября. Мероприятие направлено на поиск и поддержку гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Тех, кто пытается улучшить жизнь населения.

- Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по 11 номинациям: «Ростки новой власти», «Воздух свободы», «Раздвинь границы возможностей», «Сохрани жизнь», «Память», «Зеленая планета», «Здоровье нации», «Духовное наследие», «Семья будущего», «Чужого горя не бывает» и «Наш общий дом — Россия», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Итоги подведут в Краснодаре в октябре. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://premiagi.ru/initiative/add.

ИСТОЧНИК KP.RU