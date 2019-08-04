В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-04T14:47:08+03:00

Все пострадавшие были доставлены в горбольницу Горячего Ключа [фото, видео]

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В Краснодарском крае 4 августа около 12:00 на въезде в поселок Первомайский под Горячим Ключом произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным СМИ, заказной микроавтобус Volkswagen Crafter ехал из Апшеронска в Краснодар. На трассе возле поселка Первомайский он столкнулся с автомобилем Kia Rio.

Фото: социальные сети

В момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек, а также люди в легковушке.

Пострадали 8 человек. .Всех доставили в больницу Горячего Ключа.

В правоохранительных органах региона подтвердили факт аварии. Количество пострадавших и обстоятельства аварии еще уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/723966" frameborder="0"></iframe> Авария под Горячим Ключом.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU