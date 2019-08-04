В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
В Краснодарском крае 4 августа около 12:00 на въезде в поселок Первомайский под Горячим Ключом произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным СМИ, заказной микроавтобус Volkswagen Crafter ехал из Апшеронска в Краснодар. На трассе возле поселка Первомайский он столкнулся с автомобилем Kia Rio.
Фото: социальные сети
В момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек, а также люди в легковушке.
Пострадали 8 человек. .Всех доставили в больницу Горячего Ключа.
В правоохранительных органах региона подтвердили факт аварии. Количество пострадавших и обстоятельства аварии еще уточняются.
Авария под Горячим Ключом.Видео: instagram.com/krddtp
ИСТОЧНИК KP.RU