2019-08-04T14:47:08+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Все пострадавшие были доставлены в горбольницу Горячего Ключа [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Краснодарском крае 4 августа около 12:00 на въезде в поселок Первомайский под Горячим Ключом произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным СМИ, заказной микроавтобус Volkswagen Crafter ехал из Апшеронска в Краснодар. На трассе возле поселка Первомайский он столкнулся с автомобилем Kia Rio.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

В момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек, а также люди в легковушке.

Пострадали 8 человек. .Всех доставили в больницу Горячего Ключа.

В правоохранительных органах региона подтвердили факт аварии. Количество пострадавших и обстоятельства аварии еще уточняются.

Авария под Горячим Ключом.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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