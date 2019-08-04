В Краснодаре на улицах города дежурит водооткачивающая техника

4 Авг. 17:21 2019-08-04T17:21:39+03:00

Пока специалисты подтоплений не зафиксировали

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В Кубанской столице дежурит 12 вакуумных машин подрядных организаций, в случае необходимости их количество увеличат до 20.

- В городе контролируют ситуацию на местах, при необходимости - технику направят для откачки подтоплений. Заявок от жителей пока не поступало, общественный транспорт ездит нормально, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

- Специалисты центра мониторинга дорожного движения и транспорта во время дождя провели объезд по городу, подтоплений на улично-дорожной сети они не зафиксировали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В городе сохраняется штормовое предупреждение. До конца суток 4 августа, а также 5 августа ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20–22 метров в секунду.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону (861)214-33-36 или 112 (набор по городскому и мобильному).

Напомним, в Крымске после сильных осадков подтопило улицы и дома. Дождь шел почти 2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU