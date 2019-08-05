На Кубани эвакуировали два детских лагеря из-за экстренного предупреждения

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-05T07:35:54+03:00

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В крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. Из-за этого спасатели эвакуировали людей из двух лагерей на берегу Азовского моря в Славянском районе.

- В селе Ачуево из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» эвакуировали 250 детей и 79 взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – В этом задействовано 12 автобусов. Детей и вожатый развезли по домам в Славянске-на-Кубани, некоторых отдыхающих отвезли в пункт временного размещения в школе №52.

ИСТОЧНИК KP.RU