На Кубани эвакуировали два детских лагеря из-за экстренного предупреждения
МЧС вывезли 329 человек
ФОТО: ГУ МЧС края
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В крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. Из-за этого спасатели эвакуировали людей из двух лагерей на берегу Азовского моря в Славянском районе.
- В селе Ачуево из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» эвакуировали 250 детей и 79 взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – В этом задействовано 12 автобусов. Детей и вожатый развезли по домам в Славянске-на-Кубани, некоторых отдыхающих отвезли в пункт временного размещения в школе №52.
ИСТОЧНИК KP.RU