В Краснодаре прошли скачки на Приз хлеборобов Кубани
Призовой фонд состязания - 1 миллион рублей
ФОТО: пресс-служба администрации края
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На дистанции 1600 метров боролись за награду 6 лошадей. Победила в этой дисциплине кобыа Кармель Барс из Павловского района. В других сачках «Краса Кубани» и «Надежда Кубани» победили лошади Тайра Барс и Кендалл Барс.
- В скачках на приз ЗСК победил конь Виски Лемон Барс из Павловского района, - сообщает пресс-служба администрации края. – Победила в скачках на приз памяти Николая Кондратенко кобыла Лорана Барс. Выиграл приз атамана Кубанского казачьего войска жеребец Дарий Барс.
ИСТОЧНИК KP.RU