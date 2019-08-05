В Краснодаре прошли скачки на Приз хлеборобов Кубани

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-05T08:48:50+03:00

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На дистанции 1600 метров боролись за награду 6 лошадей. Победила в этой дисциплине кобыа Кармель Барс из Павловского района. В других сачках «Краса Кубани» и «Надежда Кубани» победили лошади Тайра Барс и Кендалл Барс.

- В скачках на приз ЗСК победил конь Виски Лемон Барс из Павловского района, - сообщает пресс-служба администрации края. – Победила в скачках на приз памяти Николая Кондратенко кобыла Лорана Барс. Выиграл приз атамана Кубанского казачьего войска жеребец Дарий Барс.

ИСТОЧНИК KP.RU