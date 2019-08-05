На Кубани применяют новые технологии обезболивания больных раком

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-05T09:49:47+03:00

Для этого пациентам имплантируют устройство для самостоятельного ввода лекарств

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Врачи ККБ №1 устанавливают порт-систему больным с поздней стадией рака. Порт-система это устройство, которое имплантируют за полчаса под местной анастезией. Благодаря прибору пациент может сам вводить обезболивающие.

- Порты уменьшают дозу обезболивающего в десять раз, чтобы снизить риск привыкания и избежать побочных эффектов, - сообщает сайт минздрава края. - В крае пациентам уже установлено 50 порт-систем. Имплантацией устройств занимаются специалисты Центра лечения хронических и острых болевых синдромов НИИ-ККБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU