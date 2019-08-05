2019-08-05T11:16:27+03:00
Общество

На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ

В поселке Двубратском презентовали новое образовательное учреждение
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба УФСИН краяФОТО: пресс-служба УФСИН края
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ПТУ построили УФСИН края при поддержке фонда «Вольное дело» и благотворительной организации «Здоровое поколение». Проект нужен, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни, которые вышли из тюрьмы.

- Здание бывшей станции техобслуживания было в аварийном состоянии, - рассказывает и.о. директора профессионального образовательного учреждения № 194 Андрей Могильницкий. - Сделали капремонт здания: заменили крышу и утеплили стены, провели коммуникации, оборудовали классы и учебный полигон для занятий.

В ПТУ можно получить получить квалификацию каменщика, стропальщика, сварщика, печника, бетонщика, штукатура, плиточника, маляра. В женской исправительной колонии № 3 — повара и кондитера.

Осужденные с сентября 2019 начнут учиться на каменщика и штукатура. Более 50 человек получат строительные профессии, это поможет им после освобождения быстрее найти работу и адаптироваться в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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