В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-05T11:31:40+03:00

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В июне 2017 года полицейские отдела контроля по обороту наркотиков задержали гражданина и без понятых обыскали его. Затем мужчину посадили в машину, чтобы отвезти к его знакомым. По пути полицейские били гражданина и требовали 500 тысяч рублей. Когда приехали на место, правоохранители избили и знакомых задержанного, потому что те не хотели давать деньги. Тогда полицейские стали угрожать им возбуждением уголовного дела.

- 22 сентября 2017 года обвиняемые снова вступили в сговор, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - В тот же день фигуранты избили и надели наручники на 30-летнего мужчину, требуя от него 400 тысяч за освобождение. В поселке Берёзовом гражданина посадили в машину и отвезли в один из дворов на улице 40 лет Победы, где продолжали избивать. Материалы дела передали в суд.

Бывшего старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков и четырех бывших оперуполномоченных того же отдела обвиняю в превышении должностных полномочий с применением насилия, вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU