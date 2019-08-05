На Кубани унесло в море матрас с мужчиной

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-05T11:38:53+03:00

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4 августа на пляже станицы Голубицкой отдыхал 50-летний турист из Московской области. Затем он решил поплавать на надувном матрасе и уснул. В это время на пляже поднялся ветер, и мужчину унесло в море на 2,5 километра.

- Об этом сообщили диспетчеру, который направил на место бригаду спасателей, - сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС». – Специалисты на моторной лодке догнали матрас с пострадавшим и доставили туриста на берег. Медпомощь мужчине не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU