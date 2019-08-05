В Анапе продлили запрет на купание в море
Заходить в воду на всех пляжах небезопасно
ФОТО: АТОР
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На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Власти Анапы продлили запрет на купание на всех пляжах. Всему виной донное течение, которое очень опасно для отдыхающих. Стихия может запросто унести отдыхающих в открытое море.
- Из-за шторма на море и сильного донного течения купание на всех пляжах Анапы 5 августа запрещено, - сообщает пресс-служба администрации Анапы. - Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU