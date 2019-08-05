В Анапе продлили запрет на купание в море

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-05T12:30:13+03:00

Заходить в воду на всех пляжах небезопасно

Изменить размер текста: A A

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Власти Анапы продлили запрет на купание на всех пляжах. Всему виной донное течение, которое очень опасно для отдыхающих. Стихия может запросто унести отдыхающих в открытое море.

- Из-за шторма на море и сильного донного течения купание на всех пляжах Анапы 5 августа запрещено, - сообщает пресс-служба администрации Анапы. - Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU