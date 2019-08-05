В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-05T13:15:17+03:00

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Новый корпус готов принять 300 учеников. В нем будет спортивный и актовый зал, столовая и учебные классы с современным оборудованием. Введут в эксплуатацию здание в 2020 году, строить новый корпус гимназии №92 начнут уже в августе 2019 года.

- Помимо строительства нового корпуса гимназии, по улице 1-й Западный проезд зарезервирован участок под строительство детсада, - цитирует главу Краснодара пресс-служба администрации крайцентра. – Так мы развивает территории комплексно, чтобы в каждом районе города снижалась очередь в детсады, а школы работал в одну смену.

ИСТОЧНИК KP.RU