2019-08-05T13:15:17+03:00
Общество

В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92

Работы стартуют в августе
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Новый корпус готов принять 300 учеников. В нем будет спортивный и актовый зал, столовая и учебные классы с современным оборудованием. Введут в эксплуатацию здание в 2020 году, строить новый корпус гимназии №92 начнут уже в августе 2019 года.

- Помимо строительства нового корпуса гимназии, по улице 1-й Западный проезд зарезервирован участок под строительство детсада, - цитирует главу Краснодара пресс-служба администрации крайцентра. – Так мы развивает территории комплексно, чтобы в каждом районе города снижалась очередь в детсады, а школы работал в одну смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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