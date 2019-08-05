2019-08-05T14:04:03+03:00
Общество

В Сочи назначили нового транспортного прокурора

Им стал Андрей Афанасьев
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: сайт Южной транспортной прокуратурыФОТО: сайт Южной транспортной прокуратуры
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Приказом генпрокурора на должность Сочинского транспортного прокурора назначен советник юстиции Андрей Афанасьев. Новый начальник родился в городе Свободный Амурской области. Ему 43 года, в 1997 году он окончил Хабаровскую высшую школу МВД России и теперь возглавляет Сочинскую транспортную прокуратуру.

- Андрей Афанасьев проходил службу в следственном управлении СКР Амурской области, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. – В 2011 году стал помощником Бурятского транспортного прокурора, затем заместителя Благовещенского транспортного прокурора Восточно - Сибирской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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