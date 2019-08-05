В Сочи назначили нового транспортного прокурора

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-05T14:04:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Приказом генпрокурора на должность Сочинского транспортного прокурора назначен советник юстиции Андрей Афанасьев. Новый начальник родился в городе Свободный Амурской области. Ему 43 года, в 1997 году он окончил Хабаровскую высшую школу МВД России и теперь возглавляет Сочинскую транспортную прокуратуру.

- Андрей Афанасьев проходил службу в следственном управлении СКР Амурской области, - сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. – В 2011 году стал помощником Бурятского транспортного прокурора, затем заместителя Благовещенского транспортного прокурора Восточно - Сибирской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU