2019-08-05T14:21:31+03:00
Спорт

«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»

Матчи раунда плей-офф продут в конце августа
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Стадион ФК "Краснодар" Фото: Андрей ШрамкоСтадион ФК "Краснодар" Фото: Андрей Шрамко
Изменить размер текста:

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Победители этой стадии получат путевки в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

«Краснодар», в случае успеха в противостоянии с «Порту», сыграет с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция).

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Краснодар» - «Порту» состоится 7 августа в Краснодаре, ответная встреча в Португалии пройдет 13 августа. В это же время между собой сыграют «Истанбул» и «Олимпиакос».

Матчи раунда плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа. В случае неудачи «Краснодара» на любой из этих стадий, команда напрямую попадет в групповой этап Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ