«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-05T14:21:31+03:00

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Победители этой стадии получат путевки в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

«Краснодар», в случае успеха в противостоянии с «Порту», сыграет с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция).

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Краснодар» - «Порту» состоится 7 августа в Краснодаре, ответная встреча в Португалии пройдет 13 августа. В это же время между собой сыграют «Истанбул» и «Олимпиакос».

Матчи раунда плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа. В случае неудачи «Краснодара» на любой из этих стадий, команда напрямую попадет в групповой этап Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU