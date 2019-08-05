2019-08-05T15:16:22+03:00
Происшествия

В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика

21-летнему мужчине грозит долгий срок заключения
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Белореченском районе сотрудники полиции получили информацию, что 21-летний приезжий из Апшеронского района может быть причастен к распространению наркотиков. Ранее судимого мужчину задержали в тот момент, когда он осуществлял закладку пакетика с белым порошком на одной из улиц.

- Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой более двух граммов, рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции задержанный пояснил, что заказал наркотическое вещество через Интернет, чтобы затем распространять через закладки на территории Кубани. Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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