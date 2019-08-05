Кубанский казачий хор готовится к новому сезону

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-05T15:29:59+03:00

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Сегодня 5 августа 2019 года в Краснодаре прошел общий торжественный сбор артистов Кубанского казачьего хора. Его главными темами стали - наступающий Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также подготовка к празднованию 45-летия управления коллективом Виктором Захарченко. Помимо этого, дадут старт подготовке к празднованию 210-летия хора в 2021 году.

-Виктору Захарченко удалось восстановить историю старейшего профессионального казачьего коллектива и возродить его традиции. Он воспитал множество талантливых артистов и сделал коллектив всемирно известным, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Виктор Захарченко является автором сотен музыкальных произведений, в основу которых легли стихи классиков и современных авторов. Сейчас в печати находится полное собрание сочинений маэстро в 18-ти томах. После издания их направят во все библиотеки Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU