2019-08-05T15:29:59+03:00
Звезды

Кубанский казачий хор готовится к новому сезону

Сегодня артисты знаменитого коллектива провели торжественный сбор
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба ККХФото: пресс-служба ККХ
Изменить размер текста:

Сегодня 5 августа 2019 года в Краснодаре прошел общий торжественный сбор артистов Кубанского казачьего хора. Его главными темами стали - наступающий Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также подготовка к празднованию 45-летия управления коллективом Виктором Захарченко. Помимо этого, дадут старт подготовке к празднованию 210-летия хора в 2021 году.

-Виктору Захарченко удалось восстановить историю старейшего профессионального казачьего коллектива и возродить его традиции. Он воспитал множество талантливых артистов и сделал коллектив всемирно известным, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Виктор Захарченко является автором сотен музыкальных произведений, в основу которых легли стихи классиков и современных авторов. Сейчас в печати находится полное собрание сочинений маэстро в 18-ти томах. После издания их направят во все библиотеки Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ