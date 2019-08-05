Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-05T16:02:48+03:00

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Огромный смерч прошел в море недалеко от поселка Вардане Лазаревского района Сочи. Разгул стихии сняли на видео местные жители.

- На Черноморском побережье Краснодарского края сохраняется опасность формирования смерчей на участке Веселое-Магри, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МСЧ РФ по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724146" frameborder="0"></iframe> Огромный смерч в Сочи.Максим ОСОКИН

Также в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В Городе возможные сильные грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными и осторожными. Во время осадков находится внутри зданий. Не стоять и не парковать свои автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В случае ЧС рекомендуют немедленно звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU