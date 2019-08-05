На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
В ночь на 3 августа спасатели искали ночью двух заблудившихся туристов в районе горы Сахарной. Пропали 28-летняя девушка и 30-летний парень, которые позвонили спасателям и сообщили, что заблудились. В 1:40 ночи специалисты нашли туристов и вывели их к селу Ореховка.
- Еще 3 августа от руководителя тургруппы поступило сообщение, что на кордоне Умпырь (Мостовской район) одному из участников похода стало плохо, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. - Вертолетом Ка-32 спасатели эвакуировали 65-летнего сочинца на базу ЮРПСО в Сочи, там пострадавшего передали врачам.
В этот же день спасатели выезжали в район Молдовки для эвакуации из русла реки тела погибшего мужчины, его тело передали сотрудникам полиции.
4 августа спасателям позвонили с просьбой помочь тонущему мужчине в реке Сочи. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, подняли 34-летнего сочинца из русла реки и передали врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU