В Геленджике взорвали автомобиль

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-05T16:15:26+03:00

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Сегодня ночью 5 августа 2019 году в Геленджике неизвестный взорвал автомобиль.

- По предварительным данным, неустановленный мужчина бросил взрывное устройство под припаркованный «Фольксваген Туарег». В результате, автомобиль получил значительные механические повреждения, в результате инцидента никто не пострадал, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские проводят проверку по данному факту, уже возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества. Злоумышленника ищут, ведется следствие.

Напомним, в Армавире рано утром 3 августа 2019 года неизвестный бросил гранату в окно частного дома. Инцидент произошел около 5:00 часов на улице Новороссийской, 170 в садовом товариществе «Ротор». Боеприпас разорвался в кухне. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU