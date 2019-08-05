2019-08-05T16:22:17+03:00
Недвижимость

«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!

Информация предоставлена с сайта Единого реестра застройщиков страны
Иван ЕГОРОВ
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Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вошла в ТОП-3 застройщиков России по объему ввода жилья в эксплуатацию. Информация предоставлена с сайта Единого реестра застройщиков страны.

ГК «ЮгСтройИнвест» вышла на строительный рынок 16 лет назад. Будучи основанной Юрием Ивановым в 2003 году, компания довольно быстро завоевала доверие дольщиков. Опираясь на главный принцип – «строить для людей», на сегодняшний день застройщик возвел более 3,3 млн. кв. м жилья, 15 крупных социальных объектов в трех регионах нашей страны (Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае), сделал счастливыми более 150 000 человек. «ЮгСтройИнвест» не только возводит целые микрорайоны, но и заботится о том, чтобы в шаговой доступности у жителей было все необходимое – детские сады и школы, аллеи, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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