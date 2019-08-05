2019-08-05T16:24:32+03:00
Общество

В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка

Дитя передали матери, он не пострадал
Андрей ГОРЕЛОВ
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Николай Братик спас ребенка из воды\ФОТО: Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краюНиколай Братик спас ребенка из воды\ФОТО: Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю
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2 августа офицер Росгвардии Николай Братик спас ребенка, который тонул в море. В это время майор полиции был в отпуске и услышал на одном из пляжей детские крики о помощи. В 20 метрах от берега Николай заметил тонущего ребенка и побежал к нему. В это же время мать дитя стала звать на помощь и ринулась в воду.

- Офицер вытащил 11-летнего мальчика на берег, - сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. – У ребенка во время купания свело ноги судорогами, и он стал уходить под воду. Мальчика офицер передал матери, медпомощь ему не потребовалась.

О поступке офицера стало известно из благодарственного письма, которое пришло в Главное управления Росгвардии края. Мать спасенного Виктория Герасименко разыскала спасителя своего сына и выразила ему слова признательности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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