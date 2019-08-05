2019-08-05T16:26:36+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера

Контракт рассчитан на один год
Максим ОСОКИН
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Сэм Дэккер. Фото: ru.wikipedia.orgСэм Дэккер. Фото: ru.wikipedia.org
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«Локомотив-Кубань» подписал годовой контракт с Сэмом Деккером. Ранее он выступал за клубы НБА «Кливленд Кавальерс» и «Вашингтон Уизардс». 25-летний форвард вольется в ряды команды в ближайшее время.

- С нетерпением ожидаю встречи с одноклубниками, тренерским штабом и болельщиками «Локо». У нас подбирается очень серьезная команда в этом году. Уверен, наш ждет успешный сезон, - заявил американский игрок.

Напомним, стало известно о пополнении в баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань». Вторым новичком станет разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис. Контракт с игроком подпишут на один год. За то, чтобы пригласить спортсмена в кубанский клуб выступил его новый вице-президент клуба Гинас Руткаускас, главный тренер Лука Банки одобрил сделку. Калниетис выступал за краснодарцев с 2012 по 2015 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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