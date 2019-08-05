2019-08-05T16:45:10+03:00
Происшествия

В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка

Ему может грозить до 3 лет заключения
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура направила в городской суд Анапы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего врача детской больницы курорта. Экс анестезиолога-реаниматолога обвиняют в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Как выяснилось в ходе следствия, 15 мая 2018 года врач анестезиолог-реаниматолог во время дежурства принял поступившую в тяжелом состоянии пациентку 2010 года рождения. Он провел ненадлежащий осмотр, что способствовало постановке неверного диагноза, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, 8-летняя девочка не получила надлежащего лечения, у нее развился острый гангренозный перформативный аппендицит, что привело к возникновению других осложнений, от совокупности которых девочка скончалась 16 мая 2018 года.

Экспертиза установила, что врач ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, что и привело к смерти несовершеннолетней.

Экс-медику грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы и запрет на профессиональную деятельность либо на занятие определенных руководящих должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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