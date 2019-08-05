2019-08-05T17:18:38+03:00
Общество

В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки

Привести канализацию в порядок полностью планируют в течении двух лет
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре продолжаются работы по расчистке ливневой канализации. На минувшей неделе специалисты привели в порядок сети на улице Московской.

- Специалисты числили сети на участке улицы от ул. Гомельской до ул. Солнечной. От ила и грязи избавили 300 метров коллектора. Также привели в порядок сети по ул. Красноармейской - от ул. Мира до ул. Комсомольской, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специальная муниципальная служба, которую создали в столице Кубани в 2019 году, на сегодняшний день расчистила порядка 1.5 км ливневой канализации, а также более 350 ливневых колодцев. Всю городскую сеть ливневки полностью избавят от загрязнения в течение полутора — двух лет.

Напомним, в Краснодаре приступили к модернизации сетей водоотведения на ул. Бургасской, 6 до ул. Айвазовского. В ходе работ будет заменено 55 метров трубопровода диаметром 500 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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