Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-05T17:44:04+03:00

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К «Морской миле» спортсмены готовятся весь год и очень удивились, почему с них за участие берут тысячу рублей и не дают льготы для детей. На заплыв уже более 250 человек из пяти стран.

- Раньше соревнования были любительскими, а теперь это международное мероприятие, - объяснили «Кубанским новостям» в пресс-службе администрации Геленджика. – Мы усилили меры безопасности – сопровождать участников «Морской мили» будут 15 судов. Каждый пловец получит специальный стартовый пакет и электронный идентификационный чип, чтобы человека могли найти спасатели в случае ЧП. Каждый участник получит памятную медаль, а победители – кубки. Все это стоит денег.

Начнется заплыв 10 августа на пляже «Кемпински». Медосмотр 9 августа с 14:00 до 19:00 на месте старта. Выдача электронных идентификационных чипов пройдет 10 августа с 8:00 до 9:45.

ИСТОЧНИК KP.RU