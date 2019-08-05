В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-05T17:48:36+03:00

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Сегодня 5 августа 2019 года в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю личному составу представили нового руководителя управления уголовного розыска Александра Бондарева. Ранее полковник полиции занимал должность руководителям МВД по Сочи.

- Александр Бондарев служит в органах внутренних дел с 2004 года. Он окончил два высших учебных заведения: Качинское высшее военное авиационное училище летчиков в 1996 году и Краснодарский институт экономики, права и естественных специальностей в 2000. Также он является выпускником Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также там добавили, что Александр Бондарев имеет ряд государственных и ведомственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU