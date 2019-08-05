Кубанские школы получат 450 млн рублей

5 Авг. 18:19 2019-08-05T18:19:38+03:00

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В 2019 году из бюджета Краснодарского края выделят 450 млн рублей на закупку нового современного оборудования для школ региона. Оно поступит в 132 образовательных учреждения края.

- На эти средства укомплектуют 44 кабинета химии и столько же кабинетов биологии. Помимо этого, закупят необходимое оборудование для кабинетов медико-биологического и агротехнологического профилей. Кроме того, обновят 14 инженерных классов, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в рамках краевой программы «Доступная среда» в 12 детских садов 8-ми муниципалитетов закупят специализированное оборудование и дидактический материал, что позволит создать комфортные и равные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92. Работы стартуют в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU