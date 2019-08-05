2019-08-05T18:49:47+03:00
Экономика

Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов

Его вводят из-за поставок зараженной продукции
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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С 10 августа 2019 года начинает действовать запрет на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из КНР. Это связано с поставками из Китая зараженных фруктов. Краснодарский край готов возместить данный объем продукции на внутреннем рынке страны.

- Учитывая объемы урожая фруктов, собранного на данный момент в регионе, кубанские фермеры готовы поставить на прилавки необходимое количество продукции. При этом, они смогут расширить географию поставок, что позитивно скажется на их прибыли, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани ежегодно наблюдается снижение цен на плодовоовощную продукцию местных садоводов. Это связано не только с повышением предложения, но и с ввозом большого количества импорта.

За 7 месяцев 2019 года в Краснодарском крае собрали более 13 тыс. т. персиков, яблок, малины, крыжовника, смородины и голубики. Каждый год в регионе увеличивают площади закладки садов, обновляют их. В нынешнем году на эти мероприятия предусмотрено более 700 млн рублей субсидий из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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