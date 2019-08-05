2019-08-05T19:40:24+03:00
Экономика

Потребительская сфера Кубани увеличила выплату налогов в региональный бюджет

Прирост составил более 8%, по сравнению с прошлым годом
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За первое полугодие 2019 года предприятия потребительской сферы Краснодарского края перечислили в региональный бюджет 18,5 млрд рублей налоговых платежей. По сравнению с 2018-м, прирост составил порядка 1,5 млрд рублей. Также в регионе выросли розничные продажи, объем которых достиг 645 млрд рублей.

- Одним из стимулов покупательской способности на Кубани стало снижение цен на товары продовольственной группы на 0,7% и незначительный рост стоимости непродовольственных товаров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в 2019 году более чем на 1% вырос оборот предприятий общественного питания региона, а также тех, которые поставляют им продукцию, до 31 млрд рублей. На данный момент Краснодарский край является лидером среди субъектов Южного федерального округа по оптовой, розничной торговле и предоставлению услуг общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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