Потребительская сфера Кубани увеличила выплату налогов в региональный бюджет
За первое полугодие 2019 года предприятия потребительской сферы Краснодарского края перечислили в региональный бюджет 18,5 млрд рублей налоговых платежей. По сравнению с 2018-м, прирост составил порядка 1,5 млрд рублей. Также в регионе выросли розничные продажи, объем которых достиг 645 млрд рублей.
- Одним из стимулов покупательской способности на Кубани стало снижение цен на товары продовольственной группы на 0,7% и незначительный рост стоимости непродовольственных товаров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в 2019 году более чем на 1% вырос оборот предприятий общественного питания региона, а также тех, которые поставляют им продукцию, до 31 млрд рублей. На данный момент Краснодарский край является лидером среди субъектов Южного федерального округа по оптовой, розничной торговле и предоставлению услуг общественного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU